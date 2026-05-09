Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti! "Terörsüz Türkiye" mesajı verdi

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan kabulde, Türkiye'nin çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmalarının süreceğini ifade etti.

Türkiye'nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem ülkede hem komşularında huzur ve istikrarı arzu ettiklerini belirtti.