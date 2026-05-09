  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maden için keşif yapıldı, köylüler ayaklandı Binlerce yıllık lezzetler dünyaya açılacak! Çorum mutfağı UNESCO yolunda Hint medyası Türkiye konusunda o ülkeyi uyardı: Artık önlenemezler Berlin’de Filistin için binler yürüdü İki malzemeyle hazırlanıyor! Astım ve öksürüğü bıçak gibi kesiyor: Öksürük geliyorsa son verin! Öyle bir yapacak ki... Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler Kraliçe Mathilde 194 şirketle Türkiye'ye çıkarma yapacak: Öylesine değil anlaşmaya geliyoruz Haber verildi: Yeniden diş çıkartan ilaç geliyor! Sevindiren haber sık sık gündeme geliyor
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Berlin’de Filistin için binler yürüdü
AA Giriş Tarihi:

Berlin’de Filistin için binler yürüdü

Berlin’de Filistin’e destek için toplanan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

1
#1
Foto - Berlin’de Filistin için binler yürüdü

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla Wilmersdorfer Strasse Metro İstasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi, Filistin bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüdü.

#2
Foto - Berlin’de Filistin için binler yürüdü

Filistin milli marşının çalınmasıyla başlayan gösteride, üzerinde "Soykırımı durdurun", "İnsan onuru dokunulmazdır", "Filistinlilerin tek suçu var olmaktır" ve "Çocukların öldürülmesini durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

#3
Foto - Berlin’de Filistin için binler yürüdü

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İsrail çocukları öldürüyor, (Almanya Başbakanı Friedrich) Merz arkasında duruyor", "Bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır" ve "Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı. İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.

#4
Foto - Berlin’de Filistin için binler yürüdü

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Wittenbergplatz metro istasyonunun yakınındaki meydanda sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

Oldum olası yurt dışında müslüman olmayan ülkelerde yapılan şu mitingleri yürüyüşleri hiç samimi bulmuyor ve amacına inanmıyorum bunlar siyonitlerin bir oyunu itraile çağrılan o ülkelerde yaşayan yahudilere sadece bir gözdağı siz kendi isteğinizle itraile gelmezseniz bizde o ülkelerdeki toplumları kışkırtır üstünüze saldırtırız nitekimde bu oyunu güzel oynatıyorlar kafirler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, sıcak gelişmeyi yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre; Dera Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı Tuğgeneral..
Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma
Dünya

Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma

İran - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı yeniden alevlendi. İran ile ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığın..
CHP milleti kışkırtma peşinde
Gündem

CHP milleti kışkırtma peşinde

Başını Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden devşirilen Evrim Rızvanoğlu'nun başını çektiği CHP'li heyet, milleti kışkırtmanın peşine düştü...
Sıcak saatler yaşanıyor! "İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! "İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah, yaptığı açıklamayla Lübnan topraklarını işgal eden terör devleti İsrail'in askerlerini ve araçlarını hedef aldığını açıkladı...
Siyonist katillerden tarihe ve kültüre alçak saldırı! Sadabad Sarayı'nı hedef alan ABD-İsrail şer ittifakı kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi!
Gündem

Siyonist katillerden tarihe ve kültüre alçak saldırı! Sadabad Sarayı'nı hedef alan ABD-İsrail şer ittifakı kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi!

Küresel Siyonizm’in ileri karakolu İsrail ve hamisi ABD, bu kez İran’ın kalbi Tahran’da tarihe savaş açtı. 28 Şubat’ta başlayan kalleş saldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23