AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye savunmada devrim yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Geldiğimiz noktada; bakın burada çok sayıda ülkeden vatandaşlar ziyaret ediyor. Tedarikçilerle direkt muhatap olabiliyorlar. Ziyaret çeşitliliği çok etkili.

İnsanın ürettiği teknolojiyi insana karşı kullanıyorlar. Yapay zekâ ile Gazze’deki çocukları öldürüyorlar. İnsanlık dışı bir matematiğin peşine düşüyorlar.

Türkiye’nin verdiği mesaj; İnsanın ürettiği bu değeri insanlık için kullanılmasıdır.

Bütün siyasi parti yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini isterim. Bunlar milli teknolojidir. Buraya gelip bu kazanımları takdir eden ve ortaya koyması değerlidir. Biz bu adımları atmaya çalıştığımızda önümüze konulan mesajların bir alt yazısı vardı. ‘Bu işlere girmeyin, başkalarında daha iyisi varken niye vakit kaybedelim’ gibi bir dayatma var.

Türkiye, tesadüfü bir kazanım yapmadı, iyi planlandı. Türkiye savunmada devrim yaptı.

İstikrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın koyduğu irada müthiş bir özgüven kazandırdı.

Türkiye, insanlık değerlerinin korunması adına savunma sanayi ürünleri, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için diyor.

Gazze'de soykırımı yapan şebekenin ortaya koyduğu eylemleri Gazze ile sınırlı kaymayacağını söylemiştik. Bu karanlığa karşı en fazla ses çıkaran Cumhurbaşkanımızdır.

İsrail bugün ileri teknoloji ürünlerini katliam için kullanıyor. İran'da olduğu gibi liderlere suikast için kullanıyor. Üstünlüğünü her hangi bir ilkeye kurala dayandıramıyor. Böyle bir üstünlüğü yok. Yaptığı şey; ileri teknolojiyle insan öldürmek.