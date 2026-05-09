Tarih verildi! Gram altında önce 8 bin, sonra 11 bin beklentisi

Küresel jeopolitik risklerin sürmesi, enflasyondaki yüksek seyir ve faiz indirimi beklentileri nedeniyle yatırımcının güvenli limana ilgilisi sürüyor.

Altın piyasasında yönün yeniden yukarı dönmesi beklenirken, özellikle Kurban Bayramı sonrası hareketliliğin artacağı öngörülüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında bundan sonra hangi seviyelerin takip edilmesi gerektiğini ve yıl sonu beklentilerini Haber7’ye anlattı.

Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin geçici olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde gram altında 7 bin 500-8 bin lira seviyelerinin görülebileceğine işaret etti.

“HER GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLUŞTURUYOR”

Altın fiyatlarının nisan ayı boyunca yatay ve hafif aşağı yönlü bir seyir izlediğini belirten Yıldırımtürk, jeopolitik gelişmeler sona erse bile altındaki yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ya da İran-İsrail-ABD hattındaki gerilimlerin sona ermesinin kısa süreli bir geri çekilmeye neden olabileceğini ifade eden Yıldırımtürk, “İyimserlikle küçük miktarda bir geri çekilme olabilir ancak ardından altının yeniden yönünü yukarı çevirmesi çok yüksek ihtimal” dedi.

Altın fiyatlarındaki zaman zaman yaşanan çok hızlı yükselişlerin teknik göstergeler nedeniyle geri çekilebileceğini belirten Yıldırımtürk, “Ama her geri çekilme alım fırsatı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

DOLARDAN ALTINA GEÇİŞ SÜRÜYOR: ALTIN KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK

Geçen yılın başından bu yana yatırımcıların dolardan altına yöneldiğini söyleyen Yıldırımtürk, orta ve uzun vadede altının kazandırmaya devam edeceğini kaydetti.

Kısa vadeli al-sat işlemlerinin riskli olduğuna dikkat çeken Yıldırımtürk, “Dünyada öngörülebilirliğin zayıf olduğu bir dönemdeyiz. ‘Şimdi alayım bir ay sonra satayım’ anlayışı doğru değil. Çünkü bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz” diye konuştu.

ALTIN YÖNÜNÜ YENİDEN YUKARI ÇEVİRDİ

Nisan ayında altın fiyatlarında görülen düşüşün ardından yönün yeniden yukarı dönebileceğini ifade eden Yıldırımtürk, en az bir yıl, en fazla üç yıllık yatırım perspektifiyle altının değerlendirilebileceğinin altını çizdi.

“KURBAN BAYRAMI SONRASI YÜKSELİŞ HIZLANABİLİR”

Ramazan Bayramı sonrası piyasada benzer bir hareket görüldüğünü belirten Yıldırımtürk, Kurban Bayramı dönüşüyle birlikte altındaki yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini işaret etti.

Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının önümüzdeki aylarda yatırımcısına kazandırmayı sürdüreceğini dile getirerek, özellikle küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

“ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR, SONRASINDA 6 BİN DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR”

ABD-İran savaşı bitse bile ABD’de kasım ayında yapılacak senato yenileme seçimleri, siyasi belirsizlikler ve faiz indirimi beklentilerinin altını desteklediğini belirten Yıldırımtürk, hem Avrupa Merkez Bankası hem de ABD Merkez Bankası tarafında beklenen faiz indirimlerinin altın fiyatlarını yukarı taşıyabileceğini söyledi.

Yıldırımtürk, “Şu anda konuştuğumuz seviyeler 4700-4750 dolar ons seviyeleri. Önümüzdeki haftalarda 5000-5200 dolar ons seviyeleri görülebilir” dedi.

“GRAM ALTINDA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 7500-8000 TL SEVİYELERİNİ GÖREBİLİRİZ”

Mehmet Ali Yıldırımtürk, ağustos ortasından kasım sonuna kadar ons altında 6 bin dolar seviyesine ulaşılmasının mümkün olduğunu ifade ederek, önümüzdeki süreçte gram altında 7000-7500 hatta 8100 TL seviyelerin yeniden görülebileceğini kaydetti.

"YIL SONUNDA 11 BİN LİRA İHTİMALİ VAR”

Yıl sonu beklentilerine ilişkin de konuşan Yıldırımtürk, gram altının mevcut 6 bin 900-7 bin lira bandından 11 bin liraya kadar yükselme ihtimali bulunduğunu kaydetti.

“ALTIN ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR KAPALIÇARŞI’DA HAREKETLİLİK OLUŞTURDU”

Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kapalıçarşı’da hareketliliğin sürdüğünü aktararak, nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesinin vatandaşın altına yönelmesinde etkili olduğunu belirtti.

Vatandaşların küçük miktarlarda da olsa altın alımını sürdürdüğünü dile getiren Yıldırımtürk, “Fiyat düşüşlerinde panikleyip satış yapanları görmüyoruz. Bilakis düşüşler alış fırsatı olarak değerlendiriliyor” dedi.