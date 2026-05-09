Gündem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi? Ömer Çelik yanıtladı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi? Ömer Çelik yanıtladı

Recep Yeşil
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi?' sorusunu yanıtladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi? Siyaset kulislerini hareketlendiren soruyu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cevapladı.

Çelik'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Partimize geçecek Belediye Başkanlarını toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının şöyle bir sorunu var; Kendi partisindeki yönetim problemlerini sürekli AK Parti üzerinden yönetmeye çalışıyor.

  

Kendi partisini yönetemem diye bir durumu var. Sürekli AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir.

Muhalefetteyken, devlet organlarını tehdit etti, askeri organları, gazetecileri, kitap satılan yerleri tehdit etti.

NELER OLMUŞTU?

CHP eski milletvekili ve 2024 mahalli seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiaları gündeme geldi. İddiaların ardından Afyonkarahisar'da CHP'nin kışkırttığı bazı kişiler belediye önünde toplandı. Köksal’a yakınlığı ile bilinen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” iddiasında bulunmuştu.

 

