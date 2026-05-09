Trump'tan Hantavirüs resti! Yeni pandemi mi geliyor?



Yaptığı pek çok yanlışın yanında zaman zaman doğru çıkışlara imza atan ABD Başkanı Trump, yeni salgın söylemleriyle halkı eve hapsetmek isteyenlere “Solcu çılgınlar, tüm o ani korku tellallıklarıyla COVID kısıtlamalarını geri getirmek için uğraşıyorlar. Biz itaat etmeyeceğiz! Okullarımızı kapatmayacağız, maske zorunluluğuna uymayacağız, aşı dayatmalarına müsamaha göstermeyeceğiz. Maske veya aşı zorunluluğu getirerek özgürlüğümüzü çalmak isteyenlerin tamamının fonlarını keseceğim!” diyerek kapıyı kapattı.

“OYUN İFŞA OLDUĞUNDA PERDELER KAPANMAYA MAHKÛMDUR”

Donald Trump’ın çıkışını sosyal medya hesabından değerlendiren Araştırmacı-Yazar, Eski Başbakan Müşaviri Yasin Aslan; “Trump'ı şahsen sevmiyor olabiliriz ama mesele hiçbir zaman sadece bir virüs olmadı; mesele, korkuyla diz çöktürülen bir dünya düzeniydi. Trump’ın bu çıkışı, sadece maskeye değil, küresel bir esaret projesine çekilen resttir, kararlı duruşunun en güncel ve en sert yansımasıdır. Bizim günler öncesinden belgeleriyle (1997-2025 Hantavirüs Aşı Patentleri) anlattığımız o 'korku pompalama' mekanizmasına karşı en üst düzeyden teyit geldi. Sahne ne kadar büyük kurulursa kurulsun, oyun ifşa olduğunda perdeler kapanmaya mahkûmdur. Bu defa başaramayacaksınız!” ifadelerini kullandı.