Sosyal medyayı karıştırdı: Steven Saran'dan kadın muhabire olay hareket
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kritik Konyaspor karşılaşması öncesi canlı yayında kadın muhabire yaptığı hareketle gündem oldu. Kameralara yansıyan anlar sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Son haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdürmek için maçı kazanıp, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, yaptığı bir hareketle gündeme geldi.
HT Spor muhabiri canlı yayında açıklamalarda bulunan Saran’ın, kadın muhabirin yanağından makas aldığı görüldü.
Canlı yayında dikkat çeken hareket
Fenerbahçe’nin bu akşam deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi konuşan Saran, "Kazanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.