Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti! Uzmanlar uyarıyor ama kimse kulak vermiyor
Uzmanlar sık sık doğadan toplanan mantarlara karşı vatandaşları uyarıyor. Buna rağmen acı haberler gelmeye devam ediyor. Son acı haber ise Çorum'dan geldi.
Çorum’da mantar yedikten sonra rahatsızlanan hamile kadın ve bebeğinden acı haber geldi.
Karnındaki bebek de kurtarılamadı
Olay, öğle saatlerinde Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. 5 aylık hamile olan Rüveyda Altuntaş, iddiaya göre evinde mantar yedikten sonra rahatsızlandı. Eşi İsmail Altuntaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Altuntaş ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı. Rüveyda Altuntaş’ın censız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.