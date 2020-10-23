Zonguldak'ta oltaya takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçıların oltasına takılan martıyı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Alaplı Balıkçı Barınağı'nda misinaya dolanan ve ayağına olta kancası batan martıyı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye müdürlüğüne getirilen martı, oltadan kurtarılarak tedaviye alındı.
İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere, yaralarına pansuman yapılan martının iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağını söyledi.