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Aktüel

Zonguldak'ta maske takmayan 76 kişiye 29 bin 792 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:09:24 -
Zonguldak'ta maske takmayan 76 kişiye 29 bin 792 lira ceza kesildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 76 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 29 bin 792 lira ceza kesildi.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 101 iş yeri, 13 park, 25 ticari taksi ve 56 toplu taşıma aracını denetledi.

Toplam 392 kişinin kontrol edildiği denetimlerde 76 kişinin maskesiz olduğu tespit edildi.

Bu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 29 bin 792 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

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