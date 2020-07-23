Zonguldak'ta maden ocağından acı haber
Zonguldak'ta maden ocağında çalışan bir kişi, tavandan kopan kaya parçalarının başına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 1 işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Fatih Kafkas, tavandan kopan kaya parçalarının başına düşmesi sonucu yaralandı.
Müdahaleler yetersiz kaldı
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Kafkas, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Madencinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Geçen yıl kurayla işe alınmış
Bu arada madencinin geçen yıl TTK'ye kurayla alınan 1500 kişi arasında olduğu öğrenildi.