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Aktüel Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye 4 bin 648 lira ceza kesildi
Aktüel

Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye 4 bin 648 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:44:29 -
Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye 4 bin 648 lira ceza kesildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 5 kişiye 4 bin 648 lira idari para cezası uygulandı, 4 fabrika ve işletme ile 5 iş yeri uyarıldı.

Kentte İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda ''7 Gün 7 Konu 7 Denetim'' sloganıyla 19-22 Ekim'de Kovid-19 tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, kontrollü sosyal hayat sürecinde salgınla mücadele kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafeterya, restoran gibi yeme içme mekanları, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile havalimanı, gar ve otogarlar ile organize sanayi bölgeleri (OSB), fabrika ve işletmelerin yanı sıra personel servisleri de denetlendi.

Denetimlerde tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 5 kişiye 4 bin 648 lira idari para cezası uygulandı, 4 fabrika ve işletme ile 5 iş yeri uyarıldı.

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