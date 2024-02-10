Zonguldak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar petrolü müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Miting alanımız büyümüş, genişlemiş. Yeni meydanımız şehrimize çok yakışmış. Zonguldakla aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Siz böyle bize sahip çıktıkça bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Zonguldak bizim yanımızda durdukça ne PKK ne FETÖ ne DHKP/C'li hainler karşımızda durabilir.

84 MİLYARLIK DESTEK

9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğalgaz desteğimizi sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık. Vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını biz ödedik. 11 ay boyunca konutlarda kullanılan 25 m3'lük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Vatandaşa 84 milyar destek sağlamış olacağız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendi gemilerimizle sismik arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimiz. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri hayata geçiriyoruz.

GABAR PETROLÜ MÜJDESİ

Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.

İLK MİTİNG ZONGULDAK'TA

Zonguldak'ın bizim gönül dünyamızda müstesna bir yeri var. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren yürekli, mert ve çalışkan insanlarını Allah için seviyoruz. 31 Mart öncesi seçim maratonunu Zonguldak'tan başlatıyoruz. Zonguldak'ta Bismillah dedikten sonra yolumuza yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz.

14 Mayıs'ta sadece karşımızdaki adayla mücadele etmedik. Kandil'den Pensilvanya'ya şer odaklarıyla da mücadele ettik. Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin desteğiyle bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına güçlü şekilde sahip çıktı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ: MADENCİLERİMİZ SEFERBER OLDU

Zonguldak milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular.

Son bir haftadır deprem bölgesindeydim. Her depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik, deprem konutlarını hak sahiplerine teslim ettik. Asrın felaketinin üzerinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz.

İşte Zonguldak'ın ilçe belediye başkan adayları:

Alaplı Belediye Başkan adayı Recep Ocak

Çaycuma Belediye Başkan adayı Bünyamin Bostancı

Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar

Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer

Gökçebey Belediye Başkan adayı Erkan Soner Kodaman

Kilimli Belediye Başkan adayı Kamil Altun

Kozlu Belediye Başkan adayı Ali Bektaş