  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:10:20 -
Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hanife Y'nin (43) kullandığı 67 ED 441 plakalı hafif ticari araç ile Cihan A. (44) idaresindeki 67 AH 332 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Hanife Y. ve Cihan A. ile otomobilde bulunan eşi İlkay (40), oğulları Eymen Burak (10) ve Umut Kadir A. (18) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eymen Burak A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekiplerce sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Cihan A, oğlu Umut Kadir ve eşi İlkay A. ile sürücü Hanife Y. hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı