0553 313 94 23

Zonguldak’ta ihracat ve ithalat azaldı

TÜİK’in dış ticaret istatistiklerine göre Zonguldak’ta ihracat ve ithalat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre azaldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
Zonguldak’ta ihracat ve ithalat azaldı

TÜİK’in dış ticaret istatistiklerine göre Zonguldak’ta ihracat ve ithalat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Temmuz ayı ayında 2018 yılının aynı ayına göre Türkiye’de ihracatın yüzde 7,9 artarak 15.2 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 8.5 azalarak 18.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.Zonguldak’ta ise ihracat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 36,4 azalarak 39,2 milyon dolar, ithalat yüzde 5,3 azalarak 111,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.Karabük’te ihracat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,4 azalarak 33,3 milyon dolar, ithalat yüzde 29,7 azalarak 64,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.Bartın’da ihracat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,2 azalarak 2,4 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 azalarak 0,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) Hasan Hilmi Öksüz: "Quaresma ile anlaşma sağladık"
    1. (Özel haber) Hasan Hilmi Öksüz:..
    2. Aspiratörden çıkan yangın paniğe neden..
    3. Mersin’deki ’Kürtçe şarkı’ cinayetinin..
    4. Denetimli Serbestlik yükümlüleri kamu..
    5. Menemen’de pazarcıların krizi büyüyor
    6. Pekcan: "Eximbank desteklerinden..
    7. Pakistan'dan balistik füze denemesi
    8. Eskişehir manda yetiştiriciliğinde..
    9. Gümüşhane'de otomobil şarampole..
    10. Prof. Dr. Özkan: "Leyla’nın nakilden..
    11. Türk mühendisler yüzde yüz yerli lazer..
    12. Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu..
    13. Kaş-Kekova deniz koruma alanı..
    14. Silifke’de şehitler için fidan dikildi
    15. Kartepeli büyükler kahvaltıda buluştu
    16. Ermeniler ABD'de duvara tosladı!..
    17. Gündüz tartıştığı yakın arkadaşını..
    18. Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği..
    19. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi..
    20. Memur zammı en düşük memur maaşı ne..
    21. AK Partili isimden Davutoğlu’na sert..
    22. ATO Başkanı Baran’dan 30 Ağustos Zafer..
    23. Hastaneye göğüs ağrısıyla gitti,..
    24. ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası..
    25. 2018-19 sezonu gençler kategorisinde..
    26. Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk..
    27. Müzik Atölyesi yeni yetenekler arıyor
    28. 11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete..
    29. KAYSO’da “Türkiye-AB İş dünyası..
    30. Bakan Gül: “(İdam) Bu konu..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı