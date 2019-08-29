Zonguldak’ta ihracat ve ithalat azaldı

TÜİK’in dış ticaret istatistiklerine göre Zonguldak’ta ihracat ve ithalat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Temmuz ayı ayında 2018 yılının aynı ayına göre Türkiye’de ihracatın yüzde 7,9 artarak 15.2 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 8.5 azalarak 18.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.Zonguldak’ta ise ihracat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 36,4 azalarak 39,2 milyon dolar, ithalat yüzde 5,3 azalarak 111,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.Karabük’te ihracat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,4 azalarak 33,3 milyon dolar, ithalat yüzde 29,7 azalarak 64,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.Bartın’da ihracat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,2 azalarak 2,4 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 azalarak 0,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.