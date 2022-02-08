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Yerel Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor
Yerel

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolundaki kaya ve toprak parçalarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:35:00 -
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta Ilıksu mevkisinde 5 Şubat'ta karların erimesiyle meydana gelen heyelanın ardından toprak ve kaya parçaları yola sürüklenmişti.

Ulaşıma kapanan İstanbul istikametinin trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda iş makinesinin çalışma yaptığı bölgeden geçecek araçlar, ekiplerce farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Ekiplerin kaya ve toprak parçalarını kaldırma çalışmaları sürüyor.

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