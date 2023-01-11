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Aktüel Zonguldak'ta hemzemin geçitte kaza
Aktüel

Zonguldak'ta hemzemin geçitte kaza

Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 21:01:00 -
Zonguldak'ta hemzemin geçitte kaza

Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Alparslan Sokak'taki hemzemin geçitte, ters yöne girdiği iddia edilen D.O'nun kullandığı 34 FU 9375 plakalı otomobile yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, tren ile duvar arasına sıkıştı. Trenin bir vagonu da raydan çıktı.

Kazada sürücü ile araçtaki N.K.O. (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı, vagon da ekiplerce raya oturtuldu.

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