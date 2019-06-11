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Zonguldak’ta geçen yıl 4 bin 431 kişi hayatını kaybetti

TÜİK’in istatistiklerine göre Zonguldak’ta geçen 2018 yılında 4 bin 431 kişi yaşamını yitirdi.

11 Haziran 2019 Salı 13:07
Zonguldak’ta geçen yıl 4 bin 431 kişi hayatını kaybetti

TÜİK’in istatistiklerine göre Zonguldak’ta geçen 2018 yılında 4 bin 431 kişi yaşamını yitirdi.


Türkiye’de 2018 yılında ölen kişi sayısı 426 bin 106 oldu. Ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü. Bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü. Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 11,4 oldu. Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında 3 bin 168 iken 2018 yılında 3 bin 161 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 75,6’sını erkekler, yüzde 24,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018 yılında yüz binde 3,88’e düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.


Zonguldak’ta ise 2018 yılında ölen kişi sayısı 4 bin 431 oldu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:07
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