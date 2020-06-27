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Yerel

Zonguldak'ta feci kaza! İşçi servisiyle beton mikseri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisiyle beton mikseri çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, feci kazada işçi servisi şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:07:00 -
Zonguldak'ta feci kaza! İşçi servisiyle beton mikseri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri ile işçi servisi çarpıştı. Kazada işçi servisinin şoförü yaşamını yitirdi. Mikser sürücüsü ve serviste bulunanlar yaralandı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza 06.30 sıralarında Saltukova beldesi Çorak köyü yol ayrımında meydana geldi. Filyos liman inşaatına işçi taşıyan Özer Pamuk idaresindeki 67 AAY 308 plakalı işçi servisi ile E.E. idaresindeki 34 DC 0219 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada işçi servisinin şoförü Özer Pamuk hayatını kaybederken mikser sürücüsü E.E. ise ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kazada serviste bulunan işçiler; Ü.T., G.S., Ş.K. ve S.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken jandarma ekiplerinin de incelemesi sürüyor.

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