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Gündem Aşırı hız yapan kamyon faciaya neden oldu: 7 ölü
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Aşırı hız yapan kamyon faciaya neden oldu: 7 ölü

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Aşırı hız yapan kamyon faciaya neden oldu: 7 ölü

Irak’ta Kerkük-Erbil karayolunda aşırı hız yapan bir yük kamyonun 3 araca çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak’ın Kerkük kenti yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Kerkük-Erbil karayolu üzerinde Kelozi köyü yakınlarında aşırı hız yapan bir yük kamyonunun 3 araca çarptığı kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, kaza nedeniyle Kerkük-Erbil yolu trafiğe kapatıldı. Yetkililer, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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