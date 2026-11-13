Her 9 yetişkinden biri diyabetli: Yüzde 16... İnsan sağlığını tehdit ediyor! Yeni açıklama geldi
Her 6 yetişkinden biri diyabetle yaşarken Uluslararası Diyabet Federasyonu’ndan (IDF) yeni bir açıklama geldi. Sağlığı tehdit ediyor.
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Her 6 yetişkinden biri diyabetle yaşarken Uluslararası Diyabet Federasyonu’ndan (IDF) yeni bir açıklama geldi. Sağlığı tehdit ediyor.
Dünyada 589 milyon yetişkin diyabetle yaşarken, bunların 252 milyonu hastalığının farkında değil. Yaklaşık yüzde 16’lık oranla Avrupa’da diyabetin en yaygın olduğu Türkiye’de ise her 6 yetişkinden biri bu hastalıkla mücadele ediyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çeken Novo Türkiye basit bir testle saptanabilen diyabette erken tanı ve doğru tedavinin komplikasyonları önleyerek yaşam kalitesini koruduğunu vurguluyor.
Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) Diyabet Atlası’na göre dünyada 20-79 yaş arası 589 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Her 9 yetişkinden biri diyabetli. Bu kişilerin 252 milyonu hastalığını bilmiyor. Diyabetli sayısının 2050 yılında 853 milyona ulaşması bekleniyor. Diyabet her yıl 3,4 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Türkiye’de ise 9,6 milyon yetişkin diyabetle yaşıyor. Her 6 yetişkinden biri diyabetli. Yaklaşık yüzde 16’lık oranla Türkiye, Avrupa’da diyabetin en yaygın olduğu ülke konumunda. Yıllarca Sessiz İlerliyor, Organ Hasarına Yol Açıyor
Diyabetin uzun süre belirti vermeden ilerlediğini, bu nedenle tanının çoğu zaman geç konduğunu ve Türkiye’nin Avrupa’daki tablosuna dikkat Novo Türkiye Medikal Direktörü Ömer Buğra Bahadır şunları söyledi: “Diyabet çoğu zaman yıllarca sessiz ilerliyor. Bu yüzden dünyada diyabetle yaşayan her 10 kişiden 4’ü hastalığının farkında değil. Tanı konduğunda ise pek çok hastada göz, böbrek, sinir ya da kalp-damar sisteminde hasar başlamış olabiliyor. Türkiye’de her 6 yetişkinden birinin diyabetle yaşadığını görüyoruz. Avrupa’nın en genç nüfuslarından birine sahip olmamıza rağmen diyabette ilk sıradayız. Hareketsiz yaşam, işlenmiş gıdalara dayalı beslenme ve artan obezite bu tablonun başlıca nedenleri arasında.”
Erken teşhisin hastalığın seyrini değiştirdiğini vurgulayan Ömer Buğra Bahadır sözlerini şöyle sürdürdü: “Basit bir kan şekeri ya da HbA1c testiyle diyabet ve diyabet öncesi dönem kolayca saptanabiliyor. Ailesinde diyabet öyküsü olanlar, fazla kilolu kişiler, yüksek tansiyonu olanlar ve gebelikte şeker yükselmesi yaşamış kadınlar düzenli kontrolü ihmal etmemeli. Risk faktörü taşımayan yetişkinlerin de belirli aralıklarla kan şekeri ölçtürmesini öneriyoruz. Diyabet tanısı almak hayatın sınırlanması anlamına gelmiyor. Erken başlanan tedavi, düzenli takip, dengeli beslenme ve hareketli bir yaşamla diyabetli bireyler uzun ve kaliteli bir hayat sürebiliyor. Önemli olan hastalığı erken yakalamak ve tedaviye uyumu sürdürmek.” 100 Yıllık Deneyim, Türkiye’de 30 Yıllık Yol Arkadaşlığı
Novo Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar ise şirketin diyabet alanındaki 100 yılı aşkın birikimiyle Türkiye’de diyabetle yaşayan bireylerin yanında olmayı sürdürdüğünü ifade etti: “Yolculuğumuza 1923’te insülin üretimiyle başladık. Bugün dünyada diyabet bakımında 100 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. Türkiye’de ise 30 yıldır diyabetle yaşayan bireylerin ve hekimlerimizin yanındayız. Yenilikçi tedavileri hastalarımıza ulaştırmanın yanı sıra bilimsel araştırmalara da yatırım yapıyoruz. İstanbul’daki Bölgesel Klinik Araştırma Merkezimiz yedi ülkedeki çalışmaları koordine ediyor. Bu yıl Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile imzaladığımız iş birliğiyle Türkiye’nin klinik araştırma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Diyabette erken davranmanın hayat kurtardığına inanıyoruz. Hekimlerimiz, sağlık otoriteleri ve toplumla birlikte farkındalığı artırmaya, diyabetin bireyler ve toplum üzerindeki yükünü azaltmaya devam edeceğiz.”
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