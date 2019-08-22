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Zonguldak’ta esnaflar yaralarını sarıyor

Zonguldak’ta kuvvetli yağışın ardından iş yerlerini su basan esnaflar yaralarını sarıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:51
Zonguldak’ta esnaflar yaralarını sarıyor

Zonguldak’ta kuvvetli yağışın ardından iş yerlerini su basan esnaflar yaralarını sarıyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısının ardından Zonguldak kent merkezinde etkili olan kuvvetli yağış, yolları göle çevirdi, iş yerleri sular altında kaldı. Birçok ürün de çamur ve yağmur suyu sebebiyle kullanılamaz hale geldi.


Esnaflar iş yerlerini basan çamur ve su nedeniyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar temizlik çalışmasını sürdürdü. Sabah saatlerinde yeniden iş yerlerine gelen esnaflar, çalışmalarını sürdürdü.


Okul sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ancak yaşadıkları su baskını nedeniyle ürünlerinin çoğunun zarar gördüğünü anlatan Osman Zaimoğlu, "Burada esnaflık yapıyorum. Çanta bavul üzerine dükkanımız var. Yağmur dün yoğun bir şekilde yağdı. Bizim burada rögarlar falan çalışıyor. Sokakta yağan yağmurla ilgili bir sıkıntımız yok esasında. Fakat Amelebirliği Hastanesinin olduğu bölgeden gelen su dere yaptı. Sokağın başındaki rögarın ince oluşu nedeniyle yetersiz kaldı. O sebeple yolun üzerine verdi. Sele dönüştürdü. Dün belediye başkanımıza da gösterdim. Oradaki zayıf rögar giderlerini genişleterek direk dereye inmesi için bir çalışma yapacağına söz verdi. Eğer bunu yaparsa bundan sonra sıkıntımız olacağını zannetmiyorum. Sel afet hariç. Ama bu akşam bile yağsa aynı yağmur aynı seli yaşarız. Gece yarısına kadar dükkanları yıkadık. Maddi zararımız 35-40 bin liraya kadar var. Ama Allah’a şükrediyoruz, yapacak bir şey yok. Bir yandan okul sezonu, alışveriş başladı. Yeniden satışa hazırlanmamız lazım" diye konuştu.


Esnaflardan Sinan Toprak da "Dün aniden gelen bir yağmur, sel felaketi oldu. Çok yoğun yağıştan dolayı ve bir de dışarıya atılan çöpler rögarları tıkamıştı. Temizlik esnasında gündüz vakti 15 dakika yağan yağmur epey sel felaketi getirdi. Çok şükür bizde bir şey yok ama bir iki esnaf arkadaşımızın işyerine su girdi. Biz sabahtan geldik temizlik yaptık. Caddemizi yıkadık. Zonguldak’a geçmiş olsun. Soğuksu bölgesinde hasar olduğunu duyduk. Soğuksu bölgesinde buradan biraz daha fazla zaiyat var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:51
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