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Zonguldak’ta DHKP-C operasyonu: 1’i kadın 3 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta DHKP-C propagandası yaptığı iddia edilen 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:10
Zonguldak’ta DHKP-C operasyonu: 1’i kadın 3 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta DHKP-C propagandası yaptığı iddia edilen 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ü.K., M.K. ve N.Ç. isimli şüpheliler Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.


Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve örgütsel dokümanlara da el koydu. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:10
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