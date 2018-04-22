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Zonguldak'ta devrilen kamyonetini kaldırıp yoluna devam etti

Devrilen kamyonetin sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, çevredekilerin yardımıyla aracını kaldırıp olay yerinden uzaklaştı.

22 Nisan 2018 Pazar 09:25
Zonguldak'ta devrilen kamyonetini kaldırıp yoluna devam etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 28 yaşındaki Kayhan Arslan idaresindeki 67 LA 450 plakalı kamyonet, sürücüsünün iddiasına göre bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çarparak devrildi.

Yardıma koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkartarak 112 Acil servise haber verdi. 

Kayhan Arslan olay yerine gelen 112 Acil ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, "Tedavi istemiyorum. Sinirliyim zaten" dedi.

Devrilen kamyoneti vatandaşlarla birlikte kaldıran Kayhan Arslan, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:25
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
  3. Kayhan

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