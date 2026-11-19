İki katlı ev çöp yuvasına dönmüş! Evden kamyonlarca atık çıktı!
Kahramanmaraş'ta çöp ev haline gelen iki katlı binada kaymakamlık kararıyla başlatılan tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.
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Kahramanmaraş'ta çöp ev haline gelen iki katlı binada kaymakamlık kararıyla başlatılan tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.
İddiaya göre, Onikişubat ilçesine bağlı Gayberli Mahallesi'nde yaklaşık 7 aydır evinde bulunmayan mülk sahibinin yokluğunda iki katlı eve yerleşen bir kadın, topladığı çeşitli eşya ve atıkları evin içerisine biriktirdi.
Zamanla evin odaları ve yaşam alanları çöp yığınlarıyla doldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine kaymakamlık kararı doğrultusunda harekete geçildi.
Polis ekipleri ve avukat eşliğinde eve giden görevliler, biriken çöplerin tahliyesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda evden ilk etapta bir kamyon dolusu çöp çıkarılırken, ikinci kamyonun doldurulmasına devam edildi.
Evde biriken atıkların toplamda yaklaşık 3 kamyonu bulabileceği değerlendirildi.
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