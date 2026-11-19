Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Galatasaray-Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
22 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe: Alper Akarsu
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Davut Dakul Çelik
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Çağdaş Altay
19.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Gürcan Hasova
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu