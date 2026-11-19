İspanya’nın Malaga kentinde metro çalışmaları, şehrin altında yüzyıllardır saklı kalan büyük bir Roma nekropolünü ortaya çıkardı. Yaklaşık 400 metreye yayılan alanda farklı tiplerde mezarlar, amfora içine gömülmüş bebekler ve kentin eski ticari bağlantılarına ışık tutan sikkeler bulundu.

Mezarlar tek tek açılıyor

Arkeologlar alanda kiremitlerle çevrili mezarlar, masa biçimindeki yapılar ve daha sade çukur mezarlar tespit etti. Bazı mezarların farklı dönemlerde yeniden kullanıldığı da belirlendi. En dikkat çekici bulgulardan biri ise yenidoğanların amforaların içine yerleştirilerek gömülmesi oldu. Ekipler mezarları tek tek inceleyerek hem defin biçimlerini hem de nekropolün kullanım sürecini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Mezar sayısı daha da artabilir

Kazı alanının yaklaşık 400 metre boyunca uzanması, nekropolün tahmin edilenden daha büyük olabileceğini düşündürdü. Çalışmalar devam ettikçe yeni mezarların bulunabileceği belirtiliyor. Mezarlardan çok sayıda değerli eşya çıkmadı. Buluntuların büyük bölümünü seramikler, sikkeler ve az sayıdaki kişisel eşya oluşturdu.

Sikkeler Malaga’nın geçmişini anlatıyor

Kazılarda farklı bölgelerden geldiği belirlenen sikkeler de bulundu. Bu bulgular, Malaga’nın yüzyıllar önce de farklı coğrafyalardan insanların uğradığı önemli bir liman kenti olduğuna işaret ediyor. Uzmanlara göre Roma döneminde nekropol kent merkezinin dışında, sahil boyunca uzanan önemli bir güzergâh üzerinde bulunuyordu.

Aynı bölgede başka dönemlerin izleri de var

Mezarlığın yakınında daha önce Nasrid Hanedanı dönemine ait bir sur da ortaya çıkarılmıştı. 13’üncü ve 15’inci yüzyıllar arasında İber Yarımadası’ndaki son Müslüman devleti yöneten Nasridler tarafından yapılan bu yapı, bölgenin farklı dönemlerde nasıl kullanıldığını gösteren önemli kalıntılar arasında yer alıyor.