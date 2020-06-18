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Aktüel

Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga arbedeye döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:19:28 -
Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga arbedeye döndü. Kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, ilçeye bağlı Perşembe beldesi pazar yerinde gerçekleşti. Perşembe günü kurulan halk pazarında eski iki husumetli kişi karşı karşıya gelince aralarında tartışma çıktı. Kadir M. ile Vacit Ö. arasındaki tartışmanın büyümesiyle pazar yeri kan yerine döndü. Kadir M. elindeki bıçak ile Vacit Ö.’yü kalçasından bıçakladı. Olaya şahit olan pazardaki vatandaşlar 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Yaralı ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Vacit Ö.’nin durumunun iyi olduğunu belirtildi. Jandarma olay ile geniş kapsamlı soruşturma başlatırken gözaltına alınan Kadir M. karakoldaki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilecek.

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