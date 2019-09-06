Zonguldak'ta aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Olay akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ereğli ilçesi Göktepe mevkiinde meydana geldi. Işıklı kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen, kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 67 TP 527 plakalı hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören diğer sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Çocuk, yeşil ışığın yanması ile hareket eden aracın ön konsolunun üzerinde yatmaya devam etti. Seyir halindeki araç bir süre sonra gözden kayboldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.