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Zonguldak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:23:55 -
Zonguldak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans ile Zekariya Duyar'ın kullandığı 67 ED 148 plakalı otomobil Fatih Sitesi ışıklı kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Zekariya (44) ile eşi Safiye Duyar (41) yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Zekariya Duyar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Zekariya Duyar'ın aynı hastanenin güvenlik biriminde çalıştığı öğrenildi.

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