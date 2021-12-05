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Yerel Zonguldak'ta ağızları açık bırakan kaza
Yerel

Zonguldak'ta ağızları açık bırakan kaza

Zonguldak'ta bir sürücü, 2 otomobil ve bir hafif ticari araca çarptıktan sonra dördüncü otomobilin üstüne çıkarak asılı kaldı. Kazayı görenler gözlerine inanamadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 07:51:00 -
Zonguldak'ta ağızları açık bırakan kaza

Kaza, saat 00.50 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Müftü Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi.

67 ABM 863 plakalı otomobilin sürücüsü Erinç Y. çarşı istikametine ilerlediği sırada otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek elektrik panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sırasıyla park halindeki 67 ABL 201, 67 SC 65, 67 DV 721 plakalı 3 araca çarptıktan sonra 67 TG 298 plakalı otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.

Kaza sonrası araçtan çıkan sürücü Erinç Y., olay yerinden kaçtı.

Seslere uyanarak sokağa çıkan mahalleli ve araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

3 otomobil ve bir hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırdı.

Kaza eyerine gelen sürücü Erinç Y.'nin annesi Sevim Kadoğlu ise gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.
Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı

 

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