Zonguldak'ta 2 Otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü Zonguldak Ereğli plajlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılardan üçü otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Alaplı Ereğli karayolu üzerindeki OSB'ye giden kavşakta meydana geldi. Hüseyin A.'nın kullandığı otomobil, OSB yolunda kavşaktan hareket eden Öznur T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle OSB yolundan gelen ve içinde 5 kişi bulunan otomobil savrularak refüje çıktı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada refüje çıkan araçtaki yaralılardan üçü, Ereğli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Büyük çaba harcayan itfaiye ekiplerinin çalışmalarına polis ve sağlık ekipleri de destek verdi. Kazada sürücüler Hüseyin A. ve Öznur T. ile iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Aracın kapısı kesilerek açılan bölümden dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra diğer yaralılarla birlikte Ereğli'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği yol ise araç kurtarma çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.