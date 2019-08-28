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Zonguldak'ta 2 Otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Zonguldak Ereğli plajlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılardan üçü otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:52
Zonguldak'ta 2 Otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 13.30 sıralarında Alaplı Ereğli karayolu üzerindeki OSB'ye giden kavşakta meydana geldi. Hüseyin A.'nın kullandığı otomobil, OSB yolunda kavşaktan hareket eden Öznur T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle OSB yolundan gelen ve içinde 5 kişi bulunan otomobil savrularak refüje çıktı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada refüje çıkan araçtaki yaralılardan üçü, Ereğli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Büyük çaba harcayan itfaiye ekiplerinin çalışmalarına polis ve sağlık ekipleri de destek verdi. Kazada sürücüler Hüseyin A. ve Öznur T. ile iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Aracın kapısı kesilerek açılan bölümden dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra diğer yaralılarla birlikte Ereğli'deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği yol ise araç kurtarma çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:52
  1. OSB
  2. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
  3. polis ekipleri
  4. Ereğli İtfaiye Müdürlüğü
  5. refüj
  6. trafik kazası
  7. Zonguldak Ereğli plajlar

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