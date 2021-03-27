Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
OZonguldak Orman İşletme Müdürlüğü odun dışı orman ürünlerinin envanteri ve planlaması çalışmalarının yapılması için danışmanlık hizmeti alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri Ve Planlaması Çalışmalarının Yapılması Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
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