Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük'te kar yağışının 20 ve 21 Aralık tarihlerinde etkili olması bekleniyor. Bu sebeple Zonguldak'ta yaşayan öğrenciler yarın okulların kapalı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın Zonguldak'ta okullar tatil olur mu?

Zonguldak okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın Zonguldak’ta okullar tatil mi?

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı bekleniyor, lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" ifadeleri kullanıldı. Kar yağışının Salı günü de etkili olması bekleniyor. Bu sebeple okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak şuana kadar konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.