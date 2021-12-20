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Eğitim Zonguldak okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın Zonguldak’ta okullar tatil mi?
Eğitim

Zonguldak okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın Zonguldak’ta okullar tatil mi?

Zonguldak okullar tatil mi? Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Zonguldak’ta kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Zonguldak’ta okullar tatil mi? Zonguldak yarın okullar tatil mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 19:53:00 -
Zonguldak okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın Zonguldak’ta okullar tatil mi?

Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük'te kar yağışının 20 ve 21 Aralık tarihlerinde etkili olması bekleniyor. Bu sebeple Zonguldak'ta yaşayan öğrenciler yarın okulların kapalı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın Zonguldak'ta okullar tatil olur mu?

Zonguldak okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın Zonguldak’ta okullar tatil mi?

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı bekleniyor, lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" ifadeleri kullanıldı. Kar yağışının Salı günü de etkili olması bekleniyor. Bu sebeple okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak şuana kadar konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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