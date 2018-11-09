Zonanın ilacı Göksulu Armudu



Bu illetin tedavisinde "Göksulu Armutu" birebirdir. Ne yazık ki, bu ülkemize has armut cinsi ilaç sanayicilerinin zona kremlerini satması uğruna adeta bulunamaz hale gelmiştir. Ankara Kızılcahamam, Kastamonu, Safranbolu, Karabük, Çaycuma, Devrek gibi yörelerde yetişen ve temmuz ağustos aylarında meyve veren göksulu armut bahçeleri çoğu yerde sökülüp yerine kiraz dikilmiştir. İlaç sanayicilerinin sinsi çalışmaları sonuç vermiş "göksulu armudu" bulunamaz duruma düşmüştür.

Çocuklarda bile zona hastalığının, genelde çocukluk çağında su çiçeği mikrobunun sinirlerine yerleşerek yıllar sonra bile vücudun savunma mekanizmasını bozarak tekrarlayan bir hastalık türüdür. Genellikle 50-60 yaşın üzerinde insanlara zona hastalığı sıklıkla rastlanır. Zona geçiren bir hastanın kabarcıkların içindeki sıvı ile temas eden kişiler, su çiçeği geçirmemiş ise, su çiçeği hastalığına yakalanabilirler.

Su çiçeği ve zona geçirmiş kişiler başka hastalardan bulaşma yolu ile virüs alınmasına karşı dirençlidirler.

Zona bitki özleri sayesinde medikal ilaç kullanmadan 2 ayda leke izi kalmadan tedavi edebiliyor. Göksulu armudu yemek ve onun suyunu içmek bunun başta geleni.. Başka armud cinsleri de faydalıdır ama, göksulu cidden çok farklıdır.

Ayrıca, lahana yaprakları ezilerek, lapa halinde zona üzerine konulur.

Vücut saf zeytinyağı ile ovulur.

Vücut sirkeyle karıştırılmış suyla yıkanır.

Ağrıyan yerler badem yağı ile ovulur.

4 bardak suya, 4 kaşık ezilmiş kuşburnu konulur. 30 dakika kaynatılıp, nöbet şekeriyle tatlandırılarak, günde üç defa içilir.

Semizotu binlerce yıldan beri ilaç olarak ün yapmıştır. Çiğ semizotu yoğurtla birlikte yenilebilir. Semizotunu, ıspanak gibi pişirip de yenilebilir.

Çarkıfelek çiçeği, yumuşak bir sakinleştiricidir. Zona ağrıları için kullanmak çoğu zaman fayda getirir.

Zona için bol miktarlar da oğul otu, zufa otu, yabani mercanköşk, nane, biberiye, adaçayı, yeşil nane, ve kekik gibi herhangi birini karıştırarak, yapılan çay fayda sağlamaktadır.

Oğul otu ile, 250 ml. kaynar suya 2 çay kaşığı kurutulmuş halde hazırlayarak, çayı doğrudan döküntünün üzerine uygularsanız faydasını göreceksiniz.