  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Kritik başlıklar masada İran Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki: Yabancı medyanın oyunu 1 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 1 Haziran 2014: Muhammed Gadban'ın vefatı (Suriyeli Âlim) FKÖ, Siyonist katillerin planını açıkladı! Her yere göz diktiler Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı Kolombiya'da çekişmeli seçim! İkinci tura kaldı Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar BAE'den şaşırtan açıklama! Fanatik Yahudileri kınadı Macron'dan kutlama açıklaması! "Kabul edilemez"
Dünya 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat patladı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

2. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat patladı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da bir balıkçı köyünde, 2 Dünya Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı, 3 kişi de kayıp olarak bildirildi.

Endonezya’nın Papua bölgesinde patlama meydana geldi. Bölgedeki bir balıkçı köyünde II. Dünya Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Papua Polisi Sözcüsü Cahyo Sukarnito olaya ilişkin açıklamasında, "Patlamanın kaynağının büyük ihtimalle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba veya havan mermisi olduğu değerlendiriliyor" dedi. Üç kişinin hala kayıp olduğunu belirten Cahyo, bazı insan uzuvlarının bulunduğunu ve henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi.

Cahyo, "Mağdurların aranması ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha fazla bilgi paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 13 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz yıl Endonezya ordusunun imha edilmek üzere ayrılan mühimmatları bir çukurda patlatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada patlama meydana gelmiş ve dokuzu sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada 16 kişi öldü! Endonezya’da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı
Kazada 16 kişi öldü! Endonezya’da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı

Dünya

Kazada 16 kişi öldü! Endonezya’da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı

Endonezya’da korkunç yangın! 2 katlı evden 4 ölü çıktı
Endonezya’da korkunç yangın! 2 katlı evden 4 ölü çıktı

Dünya

Endonezya’da korkunç yangın! 2 katlı evden 4 ölü çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23