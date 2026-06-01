Ekrem talimat verdi, Özgür ekibi topladı
CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapabilmek için kılı kırk yaran ve bu uğurda 100 yıllık CHP'yi rezil rüsva eden Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" toplantısı için ekibini topladı.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı TBMM’de başladı.
Özel toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek.
Özel, Genel Merkez'i işgal edemediği için TBMM'deki odasında toplantılarını gerçekleştiriyor.