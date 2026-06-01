İngiliz topa girdi ABD’nin hasarı çok büyük Boyaları döküldü

Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis, İran'ın misillemelerinde hasar gördü.

ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasar ise milyonlarca dolar kayba neden oldu.

Görüntüler, misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.