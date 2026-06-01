  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’i eleştiren İki Türk İngiltere'ye alınmadı! Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı Ekrem talimat verdi, Özgür ekibi topladı Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi? CHP'lilerin ikiyüzlülüğüne bakın! İBB'nin açtığı ilanı görenler pes dedi İngiliz topa girdi ABD’nin hasarı çok büyük Boyaları döküldü TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi!
Eğitim Yetenek sınavında 50 puan şartı! Başvuru detayları netleşti
Eğitim

Yetenek sınavında 50 puan şartı! Başvuru detayları netleşti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yetenek sınavında 50 puan şartı! Başvuru detayları netleşti

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yılında yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek okullara ilişkin başvuru, sınav ve yerleştirme sürecini kapsayan kılavuzu yayımladı.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımına ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre adayların başvuruları, 1-26 Haziran tarihleri arasında son gün saat 17.00’ye kadar alınacak.

Başvuru işlemleri veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ve öğrencinin sınava girmek istediği okul müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecinde adayların başvuruları 29-30 Haziran tarihlerinde kontrol edilerek, sınav randevuları okul müdürlüklerince tamamlanacak.

Adayların yetenek sınavı giriş belgeleri 30 Haziran’a kadar alınacak. Yetenek sınavları, 1-12 Temmuz tarihleri arasında okul müdürlüklerince yapılacak.

Merkezî 1. yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listeler 13 Temmuz’da ilan edilecek. Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 13-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

 

Kılavuza göre, ilk yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara yönelik ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemleri ağustos ayında gerçekleştirilecek.

Yetenek sınavı sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 14 Ağustos’ta ilan edilecek.

Kılavuza göre adaylar, okul türü ve alan farklılığına bakılmaksızın en fazla 3 tercih yapabilecek. Ek yerleştirme sürecinde ise yetenek sınavı puanı bulunan adaylar en fazla 5 okul/alan tercihinde bulunabilecek.

Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak; yerleştirme puanı, yetenek sınavı puanının yüzde 70’i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30’u esas alınarak hesaplanacak.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu yaşam savaşını kaybetti! Ağır yaralı olarak bulunmuştu
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu yaşam savaşını kaybetti! Ağır yaralı olarak bulunmuştu

Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu yaşam savaşını kaybetti! Ağır yaralı olarak bulunmuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurladığı kardeşinin vasiyetini açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurladığı kardeşinin vasiyetini açıkladı

Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurladığı kardeşinin vasiyetini açıkladı

Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı’nı görüştü
Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı’nı görüştü

Aktüel

Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı’nı görüştü

Anne adayları dikkat! İşte yaz mevsimi gebeliklerinde yapılması gerekenler
Anne adayları dikkat! İşte yaz mevsimi gebeliklerinde yapılması gerekenler

Sağlık

Anne adayları dikkat! İşte yaz mevsimi gebeliklerinde yapılması gerekenler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23