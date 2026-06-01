Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?

Yücel Kaya

Sözcü TV ekranlarında paylaşılan son anket sonuçları, CHP'de yaşanan liderlik krizinin muhalefetin seçim hesaplarını zorlaştırdığı yorumlarına neden oldu. Programda açıklanan verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş senaryolarında dikkat çeken destek oranlarına ulaştı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu cephesi arasındaki mücadele sürerken, Sözcü TV ekranlarında yayınlanan anket sonuçları siyasi kulislerde yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Programda paylaşılan araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in karşı karşıya getirildiği senaryoda Erdoğan yüzde 51,4 destek alırken, Özgür Özel'in oy oranı yüzde 26,1'de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 22,5 olarak açıklandı.

MANSUR YAVAŞ SENARYOSUNDA DA ERDOĞAN ÖNDE

Sözcü TV ekranlarında açıklanan bir diğer senaryoda Erdoğan'ın oy oranı yüzde 42 olarak ölçülürken, Mansur Yavaş'ın desteği yüzde 39,4 seviyesinde kaldı. Kararsız seçmen oranının ise yüzde 18,6 olduğu belirtildi.

İMAMOĞLU KARŞISINDA DA FARK AÇILDI

Programda değerlendirilen sonuçlara göre Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun karşılaştırıldığı senaryoda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 45,5 oy oranına ulaşırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 36,3'te kaldı. Bu tabloda kararsız seçmen oranı yüzde 18,2 olarak açıklandı.

CHP'DEKİ KRİZ SEÇMENİ ETKİLİYOR MU?

Siyasi gözlemciler, CHP'de yaşanan liderlik tartışmaları ve parti içindeki bölünmüş görüntünün seçmen davranışları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesiyle birlikte parti içerisinde oluşan iki farklı merkez görüntüsünün, muhalefetin ortak hareket kabiliyetini zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

HAKAN FİDAN DETAYI

Programda ayrıca "Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da dikkat çekici bir destek oranına ulaştığı ifade edildi.

Sözcü TV ekranlarında paylaşılan veriler, CHP'deki iç çekişmeler sürerken muhalefetin seçim stratejisine ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Asena

Hırsıza hala destek veren hala çok fazla.

misafir

Türkiyenin insanları,mikrofonların açık olmadığını sanarak kılıçdaroğluna"Erdoğanın seçilmemesi için her türlü p.ştluğu yapın dendi,biz de öyle davranıyoruz anlamlı konuşmaları unutur sanılmamalı sizler tarafından.Düşmanların istemediği gelişmeleri oluşturan CUMHUR İTTİFAKINI ASLA BOZAMIYACAK DÜŞMAN APARATLARI.
