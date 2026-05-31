  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barış görüşmelerine takoz Haydut Trump yan çizdi Özgür Özel’e opera karışımı bir şarkı ! Tamar Tanrıyar seslendirdi: Öözgüüür, Miyttiiin, Veliyyy Yeni nesil araçların teslimatı tamamlandı! Türk zırhlısı HIZIR’a yeni görev Mescid-i Aksa’da provokasyon! Katiller çaldı kuklalar oynadı Avrupa'dan sonra Türkiye'de de başlıyor: Boş şişeyi getirene para iadesi! Bilişsel testte tam puan alınca aklına yeni fikir geldi! Trump'tan başkan adayları için yeni öneri Karton başkan safını belli etti! CHP’li belediye başkanı Özgür Özel'in mitingine maketini yolladı! İran’a karşı sahada ve masada çuvalladı Züğürt tesellisi ABD'den Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli saldırı! Anıtkabir'de tartışma! Özgür Özel'in ziyaretinde gerginlik: Şov yapacağım derken rezil oldu
Dünya Myanmar'da korkunç patlama: 6'sı çocuk 46 kişi öldü, 74 kişi yaralandı
Dünya

Myanmar'da korkunç patlama: 6'sı çocuk 46 kişi öldü, 74 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Myanmar'da korkunç patlama: 6'sı çocuk 46 kişi öldü, 74 kişi yaralandı

Myanmar'ın Shan eyaletinde maden patlayıcılarının depolandığı bir binada meydana gelen şiddetli patlama, 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 74 kişinin yaralandığı facia, etnik silahlı grubun kontrolündeki bölgede büyük bir yıkıma yol açtı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Myanmar yerel basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda Shan eyaletinin Namhkam bölgesindeki bir köyde bulunan bir binada patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişi yaşamını yitirirken, 74 kişi de yaralandı.

Çin'in Yünnan eyaletine 3 kilometre mesafedeki köyde bulunan binada, madencilik için patlayıcı madde depolandığı belirtiliyor.

Myanmar'ın Namhkam bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik "Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu" adlı silahlı grubunun kontrolü altında bulunuyor.

Pakistan’da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama
Pakistan’da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama

Dünya

Pakistan’da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama

İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu
İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu

Dünya

İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu

İran'da peş peşe patlamalar!
İran'da peş peşe patlamalar!

Dünya

İran'da peş peşe patlamalar!

İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler
İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler

Dünya

İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler

ABD'de roket testinde şiddetli patlama! Dev proje başlamadan bitti
ABD'de roket testinde şiddetli patlama! Dev proje başlamadan bitti

Dünya

ABD'de roket testinde şiddetli patlama! Dev proje başlamadan bitti

3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması
3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması

Dünya

3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23