İzmir'de orman alarmı! Valilik 5 aylık yasak kararı aldı

İzmir Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte yükselen orman yangını riskine karşı kent genelinde kapsamlı tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığı duyuruldu.

PİKNİK VE MOLA YASAĞI

Alınan karar kapsamında yalnızca ormanlık alanlara girişler değil, ormanların içinden geçen veya çevresinde bulunan yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması da yasaklandı.

Vatandaşların sadece resmi olarak izin verilen piknik alanlarını kullanabileceği belirtilirken, bu alanlarda yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması zorunlu tutuldu.

ANIZ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ YAKMAK YASAK

Valilik açıklamasında, orman içi ve çevresindeki mahallelerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan dal, ot ve benzeri bitki örtülerinin yakılmasının da yasak olduğu bildirildi.

EK TEDBİRLER DEVREDE

Yangın riskini azaltmak amacıyla ormanlık alanlara yakın sanayi kuruluşları ve tesislerin gerekli önlemleri alacağı, enerji nakil hatlarından sorumlu kurumların bakım çalışmalarını artıracağı belirtildi.

Belediyelerin de çöp depolama ve toplama alanlarında ilave tedbirler uygulayacağı ifade edildi.

EFELER YOLU İÇİN ÖZEL UYGULAMA

Valilik, Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi kapsamında bulunan bazı yürüyüş güzergâhlarının yasaklı orman bölgelerinden geçtiğine dikkat çekti.

Bu rotaların yalnızca rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine önceden bilgi verilmesi şartıyla kullanılabileceği açıklandı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

İzmir Valiliği, alınan karar ve tedbirlere aykırı davranan kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle sıcak yaz aylarında yangın riskine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.