CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!
Özgür Özel yönetimini sert eleştirileri sonrası CHP’den ihraç edilen ancak ‘mutlak butlan’ kararı ile yeniden CHP’ye dönen Berhan Şimşek, TGRT ekranında Fatih Atik ile konuşurken öfkesine hakim olamadı. Şimşek, Kılıçdaroğlu ekibi ile birlikte hareket ettiği için CHP’lilerin kendisini hakaret etmesine kızarak “Bu şahsiyetsizler bize oy verecek de CHP iktidar olacaksa, iktidar olmayalım. Bu şahsiyetsizlerin oyu, ocağı batsın” diye beddua etti.
OYU OCAĞI, BATSIN BUNLARIN
Canlı yayında öfkesine hakim olamayan Şimşek, "Bize ağza alınmayacak hakaretler ediyorlar. Şahsiyetsizler. Sizin ananız babanız aileniz yok mu? Aynaya bakınca utanmıyor musunuz? Bize hakaret eden bu şahsiyetsizler oy verecek de CHP iktidar olacaksa, biz iktidar olmayalım. Bu şahsiyetsizlerin oyu, ocağı batsın" ifadelerini kullandı.