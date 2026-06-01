CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Berhan Şimşek, TGRT ekranında Fatih Atik’e konuştu. Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer almaya çalışan Şimşek, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu taraftarlarının kendilerine hakaretlerine beddua ile cevap verdi.

OYU OCAĞI, BATSIN BUNLARIN

Canlı yayında öfkesine hakim olamayan Şimşek, "Bize ağza alınmayacak hakaretler ediyorlar. Şahsiyetsizler. Sizin ananız babanız aileniz yok mu? Aynaya bakınca utanmıyor musunuz? Bize hakaret eden bu şahsiyetsizler oy verecek de CHP iktidar olacaksa, biz iktidar olmayalım. Bu şahsiyetsizlerin oyu, ocağı batsın" ifadelerini kullandı.