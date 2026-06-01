İsrail’i eleştiren İki Türk İngiltere'ye alınmadı!
ABD'de yaşayan Türk siyasi yorumcular Cenk Uygur ve Hasan Piker, terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımını eleştiren açıklamaları nedeniyle İngiltere'ye giremediklerini duyurdu.
ABD'de "Genç Türkler" programıyla tanınan Türk kökenli Amerikan vatandaşı Cenk Uygur, SXSW London festivaline katılmak üzere uçağa binmeye çalışırken giriş yasağını öğrendiğini belirtti.
Uygur, X platformunda yaptığı açıklamada, İngiliz makamlarının kendisini "kamu düzeni için risk" olarak değerlendirdiğini kaydetti.
ELEŞTİREN DÜŞMAN İLAN EDİLİYOR
Uygur, İngiliz hükümetinin İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle kendisini ülkeye almadığını, açıklamalarının yetkililer tarafından antisemitik olarak değerlendirildiğini belirtti.
Siyasi yorumcu ve yayıncı Hasan Piker de aynı etkinliğe gitmeye hazırlanırken İngiltere vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Piker, X hesabından yaptığı paylaşımda, kararın İsrail'e yönelik eleştirileriyle bağlantılı olduğunu kaydetti. İngiliz hükümeti, Uygur ve Piker'in paylaşımları hakkında açıklama yapmadı.
