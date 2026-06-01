Kameraya fena yakalandılar Fotokapan bu defa insanları kayıta aldı
Kepez Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. İlçede çöp, moloz, evsel atık, inşaat atıkları ve çeşitli atıkların bırakılmasının yasak olduğu alanlara yerleştirilen 35 foto kapan sistemiyle kaçak dökümler anbean takip ediliyor. Özellikle boş araziler, yol kenarları ve çevre kirliliğine neden olan riskli bölgelerde kurulan sistemler, günün 24 saati aktif olarak çalışarak çevreyi kirletenleri kayıt altına alıyor.