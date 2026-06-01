Kameraya fena yakalandılar Fotokapan bu defa insanları kayıta aldı

Kepez Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. İlçede çöp, moloz, evsel atık, inşaat atıkları ve çeşitli atıkların bırakılmasının yasak olduğu alanlara yerleştirilen 35 foto kapan sistemiyle kaçak dökümler anbean takip ediliyor. Özellikle boş araziler, yol kenarları ve çevre kirliliğine neden olan riskli bölgelerde kurulan sistemler, günün 24 saati aktif olarak çalışarak çevreyi kirletenleri kayıt altına alıyor.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çevre Sağlığı Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, foto kapanlardan elde edilen görüntüler düzenli olarak inceleniyor. Yapılan incelemelerde çöp, moloz ve atıkları gelişi güzel bıraktığı belirlenen araçların plakaları tespit edilerek resmi işlem süreci başlatılıyor. 1608 sayılı Kanun'un 1. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

Kaçak atık dökümlerinin önüne geçmek için teknolojik takip sistemlerinin önemine dikkat çeken ekipler, özellikle gelişigüzel bırakılan molozların çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği oluşturduğunu, halk sağlığını tehdit ettiğini ve kötü koku ile haşere oluşumuna neden olduğunu belirttiler. Belediye ekipleri, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında yalnızca denetim değil aynı zamanda düzenli temizlik ve bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürüyor.

Kepez Belediyesi'nin ilçe genelinde kurduğu 35 foto kapan sistemi, çevreyi kirletenlere karşı adeta dijital denetim ağı oluşturdu. Özellikle kaçak çöp, moloz ve atık dökümlerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde aktif olarak çalışan sistemler sayesinde yasa dışı dökümler anında kayıt altına alınıyor. Günün 24 saati kesintisiz çalışan foto kapanlar, çevreyi kirleten araçların plakalarını net şekilde tespit ederek belediye ekiplerine hızlı müdahale imkanı sağlıyor.

Öte yandan 2026 yılı içerisinde farklı tarihlerde çevreyi kirleten bazı araçlar fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçların alana gelişi ve çöp ile moloz dökerek çevreyi kirletme anları yer aldı. Çevreyi kirleten kişi ya da kişilere, "Emre aykırı davranış" ve "Çevreyi kirletme maddelerinden" 3 bin 705 TL ile 115 bin 21 lira arasında değişen cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca, söz konusu kirliliğin 3 bin 705 TL ile 191 bin 867 TL arasındaki temizleme masrafı da döken kişiye yazılıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çevre temizliğinin belediyecilik hizmetlerinin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu: "Kepez hepimizin ortak yaşam alanı. Bu şehrin sokaklarını, caddelerini, parklarını ve doğal alanlarını korumak hepimizin sorumluluğudur. Belediyemiz olarak çevreyi kirletenlere karşı tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz.

İlçemizin farklı noktalarında kurduğumuz 35 foto kapan sistemiyle yasaklı bölgelere çöp, moloz ve atık bırakanları anında tespit ediyoruz. Çevreyi kirleten hiçbir davranışa göz yummayacağız. Temiz bir Kepez için ekiplerimiz gece gündüz çalışırken vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. Amacımız sadece ceza kesmek değil; çevre bilincini artırmak ve herkesin daha temiz bir kentte yaşamasını sağlamak. Kepez'i daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

