CHP'lilerin ikiyüzlülüğüne bakın! İBB'nin açtığı ilanı görenler pes dedi

İBB, bünyesindeki boş kadrolara yerleştirilmek üzere “sözlü ve uygulamalı sınav usulüyle” yeni personel istihdam edeceğini duyurdu. Kamuda liyakat ve sınavsız atama tartışmalarının sürdüğü günlerde gelen bu ilan, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İstanbul İtfaiyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere toplam 122 İtfaiye Eri ve 75 muhtelif unvanda memur alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını 22 - 28 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve ilan edilen boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacak.

İlanda yer alan detaylara göre, memur kadroları için yalnızca sözlü sınav uygulanırken; İtfaiye Eri kadroları için hem sözlü hem de uygulamalı sınav aşamaları yürütülecek. Ayrıca İtfaiye Eri adayları, uygulamalı sınav öncesinde tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümüne tabi tutulacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 06 Temmuz 2026 tarihinde İBB’nin kurumsal internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

CHP’lilerin sürekli, “Yandaş istihdamı için sınavlı eleman alıyorlar” dediği günlerde CHP’li İBB’nin personel alımı için sınav şartı koşması tepkileri de beraberinde getirdi.

CHP’nin 100 yıldır alışık olduğumuz ikiyüzlü politikalarına yenisini eklemesi şaşırtmazken, göz göre göre kendileriyle çelişmeye başlamaları alay konusu oldu.

Özellikle İBB’de on binlerce kişi işten çıkarılıp yerine yandaşlar doldurulmuşken, üstelik toplu taşıma gibi hayati hizmetler yandaş istihdamı uğruna berbat bir hal almışken, İBB’nin sınavla işe alım ilanı vermesi dikkatleri üzerine çekti.