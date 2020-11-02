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Spor Zlatan Ibrahimovic'ten milli takıma dönüş sinyali
Spor

Zlatan Ibrahimovic'ten milli takıma dönüş sinyali

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:26:22 -
Zlatan Ibrahimovic'ten milli takıma dönüş sinyali

ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, emekliye ayrıldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İsveç Milli Takımı'nda forma giydiği dönemlerden fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki Ibrahimovic, "Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla gösterdiği performansla ikinci baharını yaşayan Ibrahimovic, İtalya temsilcisiyle ligde çıktığı 4 maçta 7 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) İsveç forması giymesinin ardından emeklilik kararı alan Ibrahimovic, milli takımda 116 karşılaşmada 62 kez ağları sarsarak ülkesinin en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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