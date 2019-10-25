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Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Ben gidersem MLS ligi biter

ABD MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de top koşturan dünyaca ünlü yıldız İbrahimovic, Los Angeles'a 5-3 mağlup oldukları maçın ardından iddialı açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2019 Cuma 13:57
Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Ben gidersem MLS ligi biter

İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic'in formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, play-off'lara yarı finalde veda etti.

Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in bir gol attığı mücadelede konuk olduğu Los Angeles'a 5-3 yenilerek elendi.

Kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 38 yaşındaki Ibrahimovic, maçın ardından yaptığı konuşmada, "MLS'de kalırsam bu lig için güzel olur çünkü tüm dünya izlemeye devam eder. Gidersem, kimse bu ligi hatırlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasıyla sezonu 29 maçta 30 golle tamamladı.

''Eğer Zlatan bu ligden giderse, bu ligi kimse hatırlamaz" 

Karşılaşma sonunda konuşan Zlatan Ibrahimovic ise, "MLS'te oynamaya devam edersem, bu lig tüm dünyada izlenmeye devam eder ve bu ligin markası için iyi olur. Eğer Zlatan bu ligden giderse, bu ligi kimse hatırlamaz" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 13:57
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