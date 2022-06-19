Ziynet Sali'den o ahlaksıza tam destek! Senden de bu beklenir

Edep dışı sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen sözde şarkıcı Gülşen'e, bir başka sözde şarkıcı Ziynet Sali'den destek geldi. Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalındaki programına konuk olan ve soruları yanıtlayan Sali, Çağlayan'ın "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusuna verdiği cevapla nasıl bir ahlak yapısına sahip olduğunu gözler önüne serdi. Sali, "Sanat için soyunmak normaldir. Gerekiyorsa normaldir yani, Gülşen'e de çok yakıştırıyorum. Çok güzel taşıyor." ifadelerini kullanarak şıracının şahitliğine soyundu.