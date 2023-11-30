Ziyaretçileri yanıltan ayna! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Ayna veya cam kazalarına hemen herkesin gözü bu ve benzeri görüntülerle alıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde apartman girişine yerleştirilen ayna dikkat çekti.

Oldukça temiz ve parlak olmasıyla kendini fark ettirmeyen ayna, binaya gelen ziyaretçilere zor anlar yaşattı.

Bu aynada sürekli kaza yaşandığını fark eden bir apartman sakini de bu anları kaydetmeye başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dikkat çeken anlar sosyal medyada sıkça izlendi.