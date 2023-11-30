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Sosyal Medya Ziyaretçileri yanıltan ayna! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Sosyal Medya

Ziyaretçileri yanıltan ayna! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Yeniakit Publisher
2023-11-30 10:13:00 -

Bir apartmanın girişinde yer alan ayna, binaya gelen ziyaretçilere zor anlar yaşattı. Apartmanda yaşayan bir daire sakini o anları böyle kayda aldı.

Ayna veya cam kazalarına hemen herkesin gözü bu ve benzeri görüntülerle alıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde apartman girişine yerleştirilen ayna dikkat çekti.

Oldukça temiz ve parlak olmasıyla kendini fark ettirmeyen ayna, binaya gelen ziyaretçilere zor anlar yaşattı.

Bu aynada sürekli kaza yaşandığını fark eden bir apartman sakini de bu anları kaydetmeye başladı.
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Dikkat çeken anlar sosyal medyada sıkça izlendi.

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